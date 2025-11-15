Астрологи вже розповіли, якою буде субота 15 листопада для всіх знаків зодіаку. Комусь варто звернути увагу на свій сон, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 15 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 15 листопада для Овнів

Субота почнеться з по-справжньому приємної несподіванки. Вона принесе вам заряд позитивної енергії, який залишатиметься аж до вечора. Сьогодні все, що заплануєте, перевершить ваші очікування.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 15 листопада для Тельців

Дорогі Тельці, сьогодні будьте дуже уважними до ваших снів. Всесвіт намагається підказати, як вчинити правильно. Постарайтеся пригадати, що вам снилося. Там буде "ключ" до вирішення проблеми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 15 листопада для Близнюків

Дорогі Близнюки, ви нарешті відчуєте настільки потрібне полегшення. Сьогодні не варто братися за те, що не подобається. Заплануйте день так, як цього хочете. Вам потрібно розслабитися.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 15 листопада для Раків

Сьогодні не варто сидіти вдома. Підіть на побачення з коханою людиною. Повірте, ви будете здивовані. Для вас готують гарний сюрприз.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 15 листопада для Левів

Старі образи можуть раптово виникнути у вашій голові. Астрологи радять не оглядатися назад. Відпустіть їх та почніть жити теперішнім. Навіщо застрягати у минулому?

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 15 листопада для Дів

Сьогодні вдалий день, аби зайнятися побутовими справами. Не беріться за все одразу, а поступово доведіть справи до кінця. Субота буде чудовою!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 15 листопада для Терезів

Сьогодні не варто засиджуватися вдома. Організуйте собі гарний день. Заплануйте сьогодні щось приємне саме для себе.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 15 листопада для Скорпіонів

Сьогодні на Скорпіонів очікує по-справжньому шалене знайомство, після якого ви дізнаєтеся багато чого нового. Тому головна порада – не засиджуйтеся вдома.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 15 листопада для Стрільців

Сьогодні зорі відкриють нові можливості, які позитивно вплинуть на ваше життя. Ви переконаєтеся, що краще частіше говорити "так", а не "ні".

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 15 листопада для Козорогів

Козороги сьогодні будуть заклопотані різними дрібними справами. Але ви досить швидко з ними розберетеся. Також очікуйте на приємні новини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 15 листопада для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні вдаватиметься буквально усе. Сьогодні зорі направляють вам позитивну енергію, яку варто було б подарувати усім навколо.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 15 листопада для Риб

Астрологи радять Рибам довіритися своїй інтуїції. Сьогодні може статися багато різних збігів, які вас здивують. Навіть є ймовірність, що ви зустрінете когось зі свого минулого.