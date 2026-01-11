Астрологи розповіли, до чого підготуватися кожному знаку зодіаку у цю неділю, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Читайте також Час сюрпризів: 2 знаки зодіаку отримають у січні те, чого так давно хотіли

Гороскоп на 11 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 січня для Овнів

Овни будуть приголомшені сюрпризом від близької людини. Ви явно не очікували, що хтось аж так "заморочиться".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 січня для Тельців

Не варто сьогодні перевантажувати себе домашніми справами. Краще добре відпочити та набратися сил до нового тижня.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 січня для Близнюків

Близнюки сьогодні здивують усіх. Саме ви знайдете відповідь на питання, над яким усі тривалий час думали.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 січня для Раків

Всесвіт ще раз підтвердить, що ви зараз на правильному шляху. Якщо є сумніви, то прислухайтеся до того, чого ви насправді хочете.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 січня для Левів

Дорогі Леви, не можна відмовляти собі, якщо чогось дуже хочеться. Заплющте очі сьогодні на дисципліну. Але лише сьогодні!

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 січня для Дів

Якщо щось не підходить, то кажіть про це одразу. Не варто хвилюватися, що хтось щось не так подумає. Не нехтуйте своїми потребами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 січня для Терезів

Спілкування з токсичними людьми точно не піде вам на користь. Якщо на горизонті така зустріч, то краще її уникнути.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 січня для Скорпіонів

Приготуйтеся до компліментів. Хтось сьогодні буде буквально зачарований вашою красою.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 січня для Стрільців

Будьте відкриті до авантюр. Сьогодні може пролунати пропозиція зустрітися. І краще на неї погодитися.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 січня для Козорогів

Почніть складати плани на 2026 рік. Важливо мислити амбітно, але й реалістично.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 січня для Водоліїв

Якщо виникнуть певні сумніви щодо важливого рішення, то краще взяти паузу. Сьогодні не надто сприятливий день жорстких дій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 січня для Риб

Сьогодні важливо бути поруч з людьми, які вас підтримають. Тепла розмова допоможе заспокоїтися. Також ви отримаєте цінну пораду.