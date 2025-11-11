Астрологи наголошують, що саме 11.11. – той день, коли бажання стають ближчими, а інтуїція буквально працює на повну. Всесвіт ніби підштовхує нас до того, що давно назрівало. І три знаки зодіаку мають найбільші шанси відчути справжнє диво, розповідає Lifestyle 24 з посиланням на Collective World.

Кому пощастить 11 листопада?

Водолій

Гороскоп для Водоліїв

Сьогодні, як грім з неба, може виникнути абсолютно несподівана пропозиція для Водоліїв. І найважливіше, що вона допоможе суттєво наблизитися до вашої мрії. Головне – відкинути усі сумніви.

Стрілець

Гороскоп для Стрільців

Стрільцям може здаватися, що деякі справи, якими вони займаються, не мають настільки серйозних перспектив. Але ви не зневірюєтеся та продовжуєте над ними працювати.

Астрологи впевнені, що саме після 11.11 настане момент, коли все перевернеться з ніг на голову. Ваш проєкт чи власний бізнес раптово піде вгору. Всесвіт бачить, як ви ретельно працюєте, і готує сюрприз у відповідь.