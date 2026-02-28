Скористайтеся підказками астрологів – і на вас очікуватиме прекрасний день, розповідає Astrology.

Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 березня для Овнів

Гарний настрій супроводжуватиме Овнів упродовж всього дня. Весна вже прийшла, і зорі готують ще багато дійсно приємних сюрпризів. Та поки що астрологи не розкривають усі карти.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 березня для Тельців

Випробування прийдуть в життя Тельців, але вони не принесуть якогось негативу. Астрологи трактують це так, що сьогодні виникне певна проблема, з якою представники цього знаку зодіаку легко справляться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 березня для Близнюків

Іноді бувають дні, коли ви відчуваєте певне дежавю. Сьогодні з Близнюками може статися щось схоже. Дивний збіг не принесе негативних емоцій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 березня для Раків

Не варто погоджуватися на пропозицію, якщо маєте сумніви щодо справжніх намірів людини. Домашні справи краще виконати вже в першій половині дня. Також сьогодні не варто сильно поспішати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 березня для Левів

Якщо беретеся за нову масштабну справу, то важливо розібратися з пріоритетами. Не треба хапатися за все одразу, бо тоді результат виявиться ще тим розчаруванням.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 березня для Дів

Неприємні ситуації сьогодні оминатимуть Дів упродовж всього дня. Всесвіт підказує, що сьогодні важливо добре розслабитися. Проведіть цей день з сім'єю або коханою людиною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 березня для Терезів

Не варто впадати у відчай, якщо почуєте вкрай неприємну новину. Наслідки від неї не будуть аж настільки поганими. Вже ввечері зорі допоможуть повернути гарний настрій.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів

Скорпіони знову відчують неабияке відчуття ностальгії за старими часами. Це знак, щоб запланувати зустріч зі старими друзями. Час від часу варто проводити такі посиденьки.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 березня для Стрільців

Натхнення, яке сьогодні відвідає Стрільців, спонукатиме їх діяти. Якщо ви досі не розписали свої цілі на 2026 рік, то саме зараз гарний момент, аби взятися за це завдання.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 березня для Козорогів

Нагальних справ буде надто багато, тому важливо вчасно зупинитися. Обов'язково сьогодні відпочиньте. Інакше увійдете в наступний тиждень вже втомленими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 березня для Водоліїв

Астрологи не радять брати на себе ті обіцянки, які навряд чи зможете виконати. Краще відмовитися, аніж підставити людину в найбільш відповідальний момент.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 березня для Риб

Весна прийшла – і ви поступово занурюєтеся в новий етап у житті. Вам важливо добряче попрацювати над своєю самооцінкою. Не можна так себе недооцінювати.