Гаррі Стайлз презентував новий хіт Golden: перегляди б'ють рекорди
Американський співак Гаррі Стайлз презентував свій новий кліп на пісню Golden. Вона вже стала хітом та набрала 25 мільйонів переглядів. Трек увійшов в альбом Fine Line.
Популярний американський співак та колишній соліст гурту One Direction Гаррі Стайлз презентував кліп на пісню Golden. Яскравий ролик артист опублікував на офіційній сторінці в ютубі.
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Композиція вже стала хітом мережі, адже набрала за добу більше 20 мільйонів переглядів. Режисерами кліпу стали Бен і Гейб Тернер. Варто зазначити, що востаннє Гаррі Стайлз випускав відео та пісню ще в травні цього року. Тоді вийшов кліп Watermelon Sugar, який так само став хітом.
Ролик Golden артист зняв під час пандемії в невеликому місті Амальфі, що розташований на південно-західному узбережжі Італії. Гаррі Стайлз став головним героєм та позував на тлі мальовничих пейзажів. Він поставав у модних образах: блакитному піджаку Gucci, смугастій білій сорочці та клітчастих різнобарвних штанах і кросівках.
Це одна з перших пісень, яку я записував для альбому, і вона завжди була для мене джерелом радості. І я хотів зняти відео до неї. Я подумав, що це, можливо, підніме настрій парочці людей. І підбадьорить мене,
– прокоментував відео Гаррі Стайлз
Слова пісні наголошують на те, що потрібно знаходити радість в житті, насолоджуватися веселиим моментами, навіть якщо настають сумні і тяжкі часи.
Дивитися відео Гаррі Стайлз – Golden онлайн: