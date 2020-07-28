Магія Карпат, важкі баси, гра на сопілці і водночас електрогітарі. Ні, це не хаотичне поєднання слів, це – жанр електро-фольку. Він вже завоював закордон і потрохи завойовує перші місця в рейтингу українських виконавців. То що означає цей стиль музики – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Фолктроніка, або ж електро-фольк – жанр, який включає етнічні мотиви та фольклор з електронним звучанням, повідомляє 24 канал. Тут поєднуються музичні інструменти, притаманні саме для певного етнічного кола, і хіп-хоп або інші електронні, танцювальні ритми. Жанр виник порівняно не так давно, хоча його проблиски були і набагато раніше. 2001 року британський гурт FourTet випустив альбом Pause. Енциклопедія сучасної музики TheSunday Times Culture визнала його основоположником фолктроніки.

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Зовсім небагато виконавців були в цьому жанрі. Якщо для розвитку кар'єри потрібно їхати в великі міста, то для написання фольк-творів треба вирушати в ті місця, де найбільше залишились традиції і культура. В Україні це – Карпати. Але зараз українська фолктроніка набуває все більшої популярності, до того ж на національному відборі Євробачення перемогла група Go-A з піснею "Соловей". А до того Джамала 2016 року перемогла на конкурсі Євробачення з піснею "1944" – із мотивами кримськотатарського фольку.

Катя Chilly

Українські музиканти не відставали від витоків фолктроніки. Катя Chilly, українська співачка та композиторка, 1998 року представила альбом "Русалки indaHouse". Його можна назвати початком саме українського електро-фольку. Співачка об'їздила більшість країн Західної Європи, а під час концерту в Лондоні її транслювала BBC. Впродовж кар'єри вона співпрацювала з багатьма композиторами та співаками, зокрема 2003 року вийшов спільний кліп з гуртом "Тартак" "Понад хмарами". А 2017 року Катя нагадала про себе на музичному конкурсі "Голос країни". Ведуча Катя Осадча вдало підмітила про Chilly: "Другої такої немає".

Katya Chilly – Свєтліца: дивіться відео онлайн

"ДахаБраха"

2006 року дебютував альбом "На добраніч" гурту "ДахаБраха". Вони виступають у стилі "етнохаос", що характеризується поєднанням різних складових. З етнічного боку – це різні інструменти: віолончель, барабан, флейта, бугай, акордеон, укулеле. І все це з сумішшю блюзу, хіп-хопу та соулу. У репертуарі "ДахиБрахи" є пісні українською, кримськотатарською, англійською, російською, німецькою мовами. 2014 року Cultprostir визначив рейтинг українських виконавців, де гурт був визначений як головний гастролер за кордоном. "ДахаБраха" написав безліч саундтреків до фільмів, зокрема до анімаційного "Мавка. Лісова пісня", вихід якого планується на наступний рік.

DakhaBrakha – Monakh: дивіться відео онлайн

ONUKA

Все ж, що Катя Chilly, що ДахаБраха не здобували широкої популярності серед українських слухачів. Та 2014 року гурту ONUKA вдалось вивести свій дебютний альбом Look в стилі фолктроніки на перше місце в iTunes. А в 2015-му отримати нагороду як відкриття року. Співавторами проєкту стали Наталя Жижченко та Євген Філатов. А назву гурту дала Наталія, в честь свого дідуся, який зробив їй першу сопілку.

ONUKA – Vidlik: дивіться відео онлайн

YUKO

Вже після ONUKA музика в такому стилі почала все більше розвиватися і ставала все більш популярною. 2016 року на шоу "Голос" познайомились Юлія Юріна та Стас Корольов. Там Іван Дорн з'єднав їх у дует YUKO і, як виявилось, не прогадав. 2017 року вийшов перший альбом DITCH, наступного року вони виступали у Європі і випустили ще один альбом. 2019 року ж брали участь на Нацвідборі Євробачення з піснею Galynaguliala і зайняли 4 місце у фіналі. Цього ж року гурт YUKO і Khayat, також виконавець фолктроніки і двічі учасник національного відбору, представили кліп і пісню VESNIANKA.

YUKO – Vesnianka (feat. KHAYAT): дивіться відео онлайн

Go_A

Як вже відомо, цього року на відборі Євробачення перемогли та мали їхати у Роттердам, якби не карантин, гурт Go_A. Мультиінструменталіст Тарас Шевченко ще в 2011 році намагався знайти однодумців для створення гурту, який б поєднував етнічні мотиви і електронну музику. Йому це вдалось і вже через три роки вийшов перший хіт. Як стверджують самі учасники гурту, вони їздять по найбільш далеких глибинках і селах, і від тамтешніх селян чують старі українські пісні. А потім переробляють їх в сучасний мотив. Також гурт співпрацював з вищезгаданою Катею Chilly.

Go_A – Соловей: дивіться відео онлайн

Майже всі виконавці зізнаються, що більше їх слухають за кордоном, а не в Україні. І тут гурту Go_A навіть не виділяли гримерку, коли за кордоном вони шановані артисти. Це цікаво, а ще не зрозуміло, бо здавалося б, ми мали пишатися такими виконавцями. Тож слухаймо якісну українську музику і передаваймо її наступним поколінням!

Автор: Марія Касій