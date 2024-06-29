Залишаться з нічим: 2 знаки зодіаку, в яких попереду фінансовий крах

Зірки пророкують, що вже незабаром на когось очікуватимуть серйозні фінансові проблеми. Є висока ймовірність втратити все.

Діва і Водолій, перевірте свої заощадження, бо на горизонті видніється можливе банкрутство, пише LifeStyle 24.

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Діва

Представники цього знаку зодіаку відомі схильністю до ризикованих дій і можуть вдаватись до необдуманих фінансових рішень. Вони часто дивляться на життя як на пригоду, що може призводити до нестабільних фінансових ситуацій.

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Водолій

Найближчий період буде одним із найважчих. Видатки можуть значно перевищити доходи. Ймовірно, вам доведеться шукати нові способи заробітку або просити допомоги у друзів чи близьких.

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