З'єднання з сім'єю та подорож Україною: Андре Тан розповів, чим займеться після перемоги

Український дизайнер Андре Тан з перших днів війни допомагає нашій армії. Він разом зі всіма українцями чекає на омріяну перемогу та вже навіть поділився з читачами кількома важливими справами, які він планує зробити, коли Україна стане вільною від російської орди.

Відомий дизайнер Андре Тан має чималу популярність. У його речі одягаються сотні українських зірок шоу-бізнесу. Однак з початком війни в Україні, всі модні та світські події відійшли на другий план. Вже на початку березня модельєр почав шити замість суконь одяг для військових.

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Загалом Андре Тан відшив з командою понад 10 тисяч одиниць одягу ще місяць тому, а нещодавно він випустив благодійні футболки. Мета дизайнера – зібрати кошти для фонду Маші Єфросиніної. Гроші від продажів будуть спрямовані на допомогу жінкам, дітям та людям похилого віку, які постраждали від війни.

Війна в Україні триває вже 82 дні, тож дизайнер вперше за майже 3 місяці задумався над тим, що зробить після нашої перемоги. Своїми думками та планами він поділився на особистій сторінці в інстаграмі.

Вчора я зловив себе на думці, що шалено хочу, щоб це пекло нарешті закінчилося. Але жодного разу за всі ці місяці я не візуалізував це, не думав, що робитиму, якщо завтра закінчиться війна,

– написав Андре Тан.

За словами дизайнера, перше що він зробить – з’єднається з сім'єю. Дизайнер вже дуже давно не бачився зі своєю донькою, тож дуже хоче погуляти з нею, відпочити, разом малювати та дивитися мультики. Андре Тан каже, що це зараз його мрія. Втім зустріч з донькою його мотивує працювати та допомагати Україні, оскільки він буквально будує фундамент для щасливого майбутнього улюбленої доньки.

Подорожуватиму Україною. Хоч я і за ці місяці досить покатався нашою країною, це все-таки була не подорож, а скоріше багато частих робочих поїздок. Не треба їхати кудись у Європу чи на острови. Найкрутіший відпочинок – тут, у нас під носом!,

– заявив дизайнер.

Андре зрозумів, що хоче приїхати в якесь село біля лісу на місяць, нікуди не поспішати, просто насолоджуватися природою та спокоєм. Він також впевнений, що у майбутньому відпочинок в Україні на природі буде дуже затребуваним як нашими, так і іноземцями. Також дизайнер думає, що буде чимало готелів та комплексів саме біля лісів та у горах.