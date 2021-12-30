Зустрічаємо Новий рік у піжамі з тиграми: розкішний образ показує Жюлі Феррері

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері часто ділиться зі своїми прихильниками модними образами. Дівчина слідкує за трендами, тож постає перед камерами в актуальних аутфітах. Нещодавно модниця показала стильний образ у піжамі з тиграми.

Архітекторка з Корсики окрім своєї основної зайнятості, обожнює красивий одяг та моду. Саме тому вона часто вигулює надзвичайно цікаві аутфіти, якими надихаються модниці зі всього світу.

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2022 рік пройде під егідою Водяного або Блакитного Тигра. Жюлі раніше показувала бездоганний аутфіт в блакитних кольорах, а тепер приміряла ефектну піжаму з тиграми, яка ідеально підійде для домашнього святкування чи для походу в ресторан.

Модна інфлюенсерка приміряла чорну шовкову комбінацію з тропічним принтом від бренду L’agence. Поміж листя пальм дизайнери додали чимало тигрів – головного символу прийдешнього року.

Розкішний образ Жюлі доповнила чорними туфлями із золотистим квадратним носком від бренду Saint Laurent. Інфлюенсерка розпустила волосся та додала кілька аксесуарів: мінімалістичне кольє на шию та браслет-ланцюжок на руку.



Розкішний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Розкішний образ Жюлі Феррері / Фото з інстаграму інфлюенсерки