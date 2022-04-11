На зустріч з Борисом Джонсоном Володимир Зеленський одягнув найпопулярніші кросівки Saucony

У суботу, 9 квітня, Президент України Володимир Зеленський мав зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. На прогулянці Києвом президента сфотографували у вже звичному образі в стилі мілітарі та в популярних кросівках від Saucony.

Світлини двох лідерів Володимира Зеленського та Бориса Джонсона облетіли всі українські та світові ЗМІ. Найбільше всім запам’яталася прогулянка Києвом Президента України та прем’єр-міністра Великої Британії.

Дивіться також Гардероб Володимира Зеленського в час війни: який одяг зараз носить Президент України

У твіттері з’явилася детальна інформація щодо вбрання нашого президента. Його образ у стилі мілітарі, в якому Володимир Зеленський з’являється з перших днів війни, обійшовся главі держави у майже 5 тисяч гривень.

Для прогулянки Хрещатиком Президент України одягнув футболку кольору хакі, яка коштує 200 гривень. Це виріб для ЗСУ, тож її неможливо придбати у вільному продажі. Зверху Зеленський одягнув флісову кофту на замку від бренду M-Тас за 1679 гривень.

Низ образу доповнили оливкові штани з кишенями також від марки M-Тас. Вони обійшлися главі держави у 1145 гривень. Президент довершив свій мілітарі-look найпопулярнішими кросівками від бренду Saucony Jazz Camo за 1959 гривень.



Володимир Зеленський в образі у стилі мілітарі / Фото з фейсбуку Андрія Пиндика

Борис Джонсон на зустріч з Володимиром Зеленським одягнув свій традиційний офіційний костюм синього кольору, блакитну краватку та білу сорочку.



Володимир Зеленський з Борисом Джонсоном у Києві / Фото Офісу Президента