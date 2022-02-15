Зої Кравіц підкорила мережу зйомкою для глянцю Elle в ефектних образах з квітами

33-річна акторка Зої Кравіц знялася для американського глянцю Elle. Знаменитість стала головною героїнею березневого номера.

Одна з головних героїнь серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц потішила своїх шанувальників розкішною фотосесією для видання Elle.

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33-річна акторка позувала для обкладинки глянцю в чорному комбінезоні від Saint Laurent. Виріб оздоблений глибоким розрізом на грудях та животі та довершений червоним маком. Знаменитість позувала на піску. Зйомки відбувалися в різний період дня – від сонячного дня до вечірнього заходу сонця.



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle

Коли стемніло фотограф зробив розкішні фото на тлі океану в довгій чорній сукні з подертостями та шлейфом від дизайнера Ріка Оуенса. Образ Зої довершував чокер з масивною червоною квіткою.



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle

Знаменитість також позувала на матраці в чорно-білій сукні від Marni, у чорному боді від Givenchy. Її аутфіт також доповнював чокер з білою масивною квіткою.



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle

Зої приміряла чорний купальник від Schiaparelli з головним атрибутом зйомки – рожевими квітами, червоний комбінезон та чорний трикотажний костюм. На одній з фото стилісти додали головний убір з квітами з відсиланням до "іконічного" образу художниці Фріди Кало, яка часто носила у волоссі заплетені квіти.



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle



Розкішна фотосесія Зої Кравіц / Фото з Elle