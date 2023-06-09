У моду вриваються золоті босоніжки: стильні моделі, які ви захочете придбати
Джерело:Vogue
Якщо у вашому гардеробі вже є класичні босоніжки, а ви хочете додати ще якусь трендову модель, спішимо вам повідомити, що в моду вриваються золотисті босоніжки, які за словами fashion-експертів будуть у тренді ще й наступний сезон.
Золоті босоніжки можуть принести вам величезне задоволення з погляду стилю. Вони чудово пасують до будь-яких літніх образів та вдало підкерслюють засмагу на ногах.
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Теплу пору просто неможливо уявити без пари відкритих босоніжок з металевими смужками теплих відтінків. У цьому сезоні різноманітні переплетення, вузли та розрізи на взутті набувають цікавого вигляду, нагадуючи інкрустації та завитки періодів бароко і рококо.
Комбінувати золотисті босоніжки з одягом дуже легко. Якщо ви створите образ у ніжних, нейтральних чи нюдових тонах, то босоніжки стануть яскравою деталлю.
Дуже ефектно та елегантно виглядає поєдання золотистих босоніжок з білим та чорним вбранням. Це класична комбінація на всі часи. Золоті босоніжки чудово доповнюють металеві сумки та аксесуари.
Втім золоті босоніжки варто носити не лише у святкові дні, поєднуючи з сукнями. Спробуйте їх поєднати з білою майкою та класичними блакитними джинсами.
Якщо ви придбаєте цього сезону золотисті босоніжки, то зробите вигідну інвестицію на наступний сезон, оскільки це взуття точно лише буде набирати оборотів.
Золоті босоніжки – тренд літа 2023 / Фото з Vogue
Золоті босоніжки – тренд літа 2023 / Фото з Vogue
Золоті босоніжки – тренд літа 2023 / Фото з Vogue
Золоті босоніжки – тренд літа 2023 / Фото з Vogue
Золоті босоніжки – тренд літа 2023 / Фото з Vogue