Жіночна та пристрасна: Злата Огнєвіч позувала у шкіряному тренчі на оголене тіло
Джерело:Злата Огнєвіч
Українська співачка Злата Огнєвіч вже невдовзі випустить свій музичний альбом "Віддана". Анонсуючи його зірка постала перед камерою у тренчі на оголене тіло.
Злата приміряла на собі пристрасний та сміливий образ та опублікувала його на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Співачка розповіла кілька цікавих фактів про свій новий альбом.
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Прем'єра запланована на п’ятницю, 12 січня, у день народження Злати. Усі пісні в альбомі є автобіографічними, деякі з них – авторські. Окрім пісні "Віддаю" слухачі зможуть почути 4 нові сингли. Одна з пісень навіть присвячена шоу "Холостячка", в якому Злата Огнєвіч була головною героїнею. А ще в день прем'єри альбому вийде кліп на трек "Все невипадково", де будуть ексклюзивні кадри з дитинства та студентських років.
Співачка доповнила цю ексклюзивну інформацію пристрасними фото. Вона позувала перед камерою фотографа у дзеркалі. Злата Огнєвіч одягнула чорний шкіряний тренч на оголене тіло та навіть привідкрила його, щоб продемонструвати зону декольте.
Образ виконавиці доповнював сріблястий ланцюжок з кулоном та сережки. Макіяж був виконаний в ніжних тонах з акцентом на червону помаду на губах.
Прихильники вже встигли засипати Злату приємними коментарями:
- "So hot. Впевнена, що цей альбом буде в навушниках 24/7";
- "Сексуальна дівчина. Кліпом заінтригувала";
- "Просто вау. Як стильно і гарно";
- "Мама рідна, це пожежа";
- "Дуже спекотно";
- "Ти неймовірно красива".
Відвертий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки