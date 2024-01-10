Жіночна та пристрасна: Злата Огнєвіч позувала у шкіряному тренчі на оголене тіло

Українська співачка Злата Огнєвіч вже невдовзі випустить свій музичний альбом "Віддана". Анонсуючи його зірка постала перед камерою у тренчі на оголене тіло.

Злата приміряла на собі пристрасний та сміливий образ та опублікувала його на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Співачка розповіла кілька цікавих фактів про свій новий альбом.

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Прем'єра запланована на п’ятницю, 12 січня, у день народження Злати. Усі пісні в альбомі є автобіографічними, деякі з них – авторські. Окрім пісні "Віддаю" слухачі зможуть почути 4 нові сингли. Одна з пісень навіть присвячена шоу "Холостячка", в якому Злата Огнєвіч була головною героїнею. А ще в день прем'єри альбому вийде кліп на трек "Все невипадково", де будуть ексклюзивні кадри з дитинства та студентських років.

Співачка доповнила цю ексклюзивну інформацію пристрасними фото. Вона позувала перед камерою фотографа у дзеркалі. Злата Огнєвіч одягнула чорний шкіряний тренч на оголене тіло та навіть привідкрила його, щоб продемонструвати зону декольте.

Образ виконавиці доповнював сріблястий ланцюжок з кулоном та сережки. Макіяж був виконаний в ніжних тонах з акцентом на червону помаду на губах.

Прихильники вже встигли засипати Злату приємними коментарями:

"So hot. Впевнена, що цей альбом буде в навушниках 24/7";

"Сексуальна дівчина. Кліпом заінтригувала";

"Просто вау. Як стильно і гарно";

"Мама рідна, це пожежа";

"Дуже спекотно";

"Ти неймовірно красива".



Відвертий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Відвертий образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки