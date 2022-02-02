Зірка турецького серіалу Ханда Ерчел знялася для обкладинки Elle з козою: ефектна світлина
Джерело:ELLE Türkiye
Одна з найпопулярніших турецьких акторок, зірка серіалу "Постукай у мої двері" Ханда Ерчел стала головною героїнею глянцю Elle. Зірка постала на обкладинці в ефектному вбранні від Louis Vuitton.
Зірка турецького любовного серіалу разом зі знімальною групою відправилася на зйомки обкладинки в мальовниче місто Мардін, відоме своїми архітектурними будівлями в арабському стилі та розташуванням на скелястій місцевості.
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Популярна кіногероїня позувала перед фотографом у розкішній білій блузі з об’ємними рукавами, білих штанах та чоботах. Стилісти створили Ханді розкішну зачіску з мінімалістичними косичками, а візажисти підкреслили природну красу золотистими тінями та чорними стрілками.
Красуня позувала на стільці на тлі міста з козою в руках. У гірських місцевостях Туреччини живуть дикі кози, втім зірка позувала з прирученим домашнім козеням, яке чемно сиділо на колінах у знаменитості.
Розкішна обкладинка турецького глянцю Elle / Фото з інстаграму глянцю
"Ми знаходимося в стародавньому місті Мардін, посеред Тигру та Євфрату. Коли ми досліджували його надзвичайні Аббари, алеї та багатошарову культуру, запросили стати головною героїнею зірку, що захоплююча й сильна, як ця географія. Ханда Ерчел приміряла вбрання з футуристичним дизайном з колекції Louis Vuitton Cruise 2022, розробленої Ніколя Геск'єром", – зазначили редактори турецького глянцю.
Ханда Ерчел залишилася неймовірно враженою від зйомки. За її словами, Мардін – це дуже чарівне і казкове місто. Кожен куточок у ньому має свою історію та шарм.
"Мардін зачарував мене, вразив і вкрав моє серце. Я відчула себе наче в казці", – зазначила акторка.
Для фотосесії Ханда позувала у шкіряному плащі з масивними помаранчевими кишенями на тлі фантастичної будівлі з куполами.
Ефектний кадр для турецького глянцю / Фото з інстаграму