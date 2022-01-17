Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко здійснила стильний вихід у бежевій сукні з рюшами

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко завітала в студію програми "Мій секрет" На зустріч з телеведучою проєкту Машею Єфросиніною акторка приміряла цікавий аутфіт.

32-річна українська акторка стала новою гостею проєкту "Мій секрет", який розкриває таємниці зірок. Акторка розповіла в програмі раніше невідомі факти з серіалу "Кріпосна" та розповіла, як зародилося на зйомках серіалу "Клан ювелірів" її любов з Андрієм Федінчіком.

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Окрім цього, для такого важливого дня знаменитість підготувала особливий образ. Рудоволоса красуня приміряла коротку сукню-сорочку на довгий рукав з рюшами бежевого кольору.

На талію Наталка одягнула білосніжний корсет, доповнивши свій образ білими колготками в горошок та черевиками на зав’язках від Chanel.

Зірка серіалів випрямила волосся та довершила ефектний look завдяки сережкам та ланцюжкам на шиї.



Модний образ Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки



Модний образ Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки