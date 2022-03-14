Зірка серіалу "Гра в кальмара" підтримала Україну та з’явилася на обкладинці глянцю Elle Korea

Корейський глянець Elle також підтримав Україну. Він випустив обкладинку з синьо-жовтим надписом. Моделлю виступила зірка серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон.

Модні видання одні за одними випускають номери, які присвячують Україні. Нещодавно французький Elle та португальський Vogue представили номери, які на знак солідарності присвятили нашій країні.

Читайте також Белла Хадід перерахує на потреби українців усі гроші, які заробила на Тижні моди

Корейський глянець Elle також підтримує Україну. Вони помістили на обкладинку зірку серіалу "Гра в кальмара" Хо Ен Чон, яка позувала у чорній блузі та коричневих штанах від Louis Vitton.

Синьо-жовтими кольорами видання виділило слова "Elle for peace" ("Elle за мир"). Новий номер вийде у продаж вже у квітні.

"Для квітневого випуску Elle Korea супермодель наступного покоління та актриса серіалу "Гра в кальмара" прикрасила обкладинку", – йдеться у дописі корейського видання.



Зірка серіалу "Гра в кальмара" позує на обкладинці Elle Korea