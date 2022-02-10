Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні знялася для обкладинки Cosmopolitan у сукні Gucci: ефектна фотосесія

Зірка серіалу "Ейфорія" Сідні Свіні стала головною героїнею лютневого номера для глянцю Cosmopolitan. Білявка знялася в фотосесії у стильних образах, а також позувала для кількох провокативних світлин.

Прихильники молодіжного серіалу "Ейфорія" мають можливість насолодитися новими серіями 2 сезону. Разом із тим на популярних актрис активніше полюють папараці, а модні глянці запрошують зірок на фотосесії.

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Цього місяця fashion-фавориткою стала Сінді. Вже після першого сезону вона здобула визнання, а з виходом 2 сезону "Ейфорії" її популярність росте ще більше.

Видання Cosmopolitan запросив 24-річну акторку Сідні Свіні стати головною героїнею їхнього нового номера. Дівчина позувала на обкладинці глянцю у довгій блакитній сукні з блискітками від бренду Gucci. У руках дівчина тримала жовтий мінаудієр у вигляді серця з аортою.

Образ красуні доповнило золотисте намисто від італійської марки та сережки від ювелірного гіганта Bvlgari.



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan

Для фотосесії дівчина також приміряла довгу гірчичну сукню з вирізами, джемпер з блискітками, трикотажне боді та костюм в білизняному стилі.

Героїня ролі Кессі не соромилася в серіалі оголювати тіло, тож для глянцю залюбки позувала у трусах з камінчиками на високій посадці та у ванній з піною.



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan



Ефектна фотосесія Сінді Свіні / Фото з Cosmopolitan