Чимало українських брендів зараз перекваліфікувалися, тож замість пошиття звичного одягу та створення нової колекції, вони займаються виробництвом найнеобхідніших речей для ЗСУ.

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Бронежилет – це одна з найнеобхідніших речей для наших воїнів, тож відомий бренд FROLOV потребує підтримки у зборі коштів на їх виготовлення для нашої армії.

У дописі бренду зазначається, що за 2 тижні вони могли зібрати понад 20 тисяч євро за кордоном, щоб купити сталь для створення бронежилету. Дякуючи Олексію Ясинському та команді небайдужих, сталь вже перетворилася на готове спорядження, проте армія потребує їх у ще більшій кількості.

"8 років тому під час Революції Гідності ми шили бронежилети для найсміливіших людей, які захищали нашу свободу. Минули роки, але чому ми змінили наш фокус з їх виготовлення на фандрейзинг? У перший день війни ми зупинили наше виробництво в Києві, аби бути впевненими, що вся наша команда знаходиться у безпеці. Тому зараз ми фізично не можемо долучитися до створення бронежилетів. Але маємо нові можливості допомагати у більших масштабах. Приєднуйтесь до нас, аби ті герої, які захищають нас на передовій знали наскільки ми піклуємося і як ми вдячні їм тут, у тилу. Слава Україні", – йдеться у дописі бренду.

Усі небайдужі можуть долучитися до підтримки та надіслати кошти, які зазначені в дописі.