3 жінки старшого віку, які підкорили світ моди: як виглядають їхні fashion-образи

Все частіше на інстаграм-просторах з’являються модні жінки, які руйнують стереотипи про вік. На своєму прикладі вони показують, що можуть виглядати бездоганно незалежно від цифри в паспорті.

Люди у похилому віці також здатні володіти чудовим смаком до одягу та стилізувати вбрання згідно з теперішніми тенденціями. Таких жінок є не надто багато, адже стати модним інфлюенсером не так просто. Втім в інстаграмі таки можна зустріти кількох жінок, які вчать модно та стильно одягатися.

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Вони є прикладом не лише для молоді, але й для жінок старшого віку, демонструючи на собі, що розкішно виглядати може будь-яка жінка.

Лариса Міллс

Жінка спочатку здобула популярність у тіктоці, показуючи аудиторії повсякденні образи з донькою. Згодом Лариса освоїла інстаграм та почала викладати образи в дзеркалі. Жінка любить комфортне та елегантне вбрання. Її гардероб складається з базових елементів гардероба, які завжди будуть в моді.

Втім інфлюенсерка не забуває слідкувати за модними трендами, тож знає про актуальний анімалістичний принт, вбрання червоного кольору чи мішкуваті джинси. За інстаграм-сторінкою жінки стежить понад 300 тисяч користувачів, які захоплюються та надихаються її образами.

Наталі Олівер

Француженки – унікальні жінки, адже вміють розкішно одягатися змалку й дотримуються стилю навіть у старшому віці. Наталі Олівер також прийшла до блогінгу завдяки доньці. Жінка любить поділитися з прихильниками цікавими аутфітами з повсякденного життя чи особливих подій.

У її гардеробі є речі, які знайдуться в кожної паризької модниці: твідові жакети, штани базових відтінків, пальта ніжних тонів та туфлі-човники. Наталі любить обирати якісне вбрання, тож має чимало брендових речей.

Джим Тан

63-річна модниця з Сінгапуру своїм прикладом доводить, що речі не мають вікових меж. Джим Тан спокусливо та вишукано вдягається навіть в похилому віці, хоча й зовсім не скажеш, що вона виглядає на свій вік.

Блогерка залучає до фотографій доньку й чоловіка та ділиться власними стилізаціями з витонченими сукнями, в’язаними светрами, блузами, спідницями та аксесуарами. Особисто для себе в її аутфітах ви можете знайти чимало речей, які захочете додати до власного гардероба.