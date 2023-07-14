Одна річ, яка має бути влітку в гардеробі кожного: як вона виглядає

Цього року увагу всіх модниць прикувала до себе жилетка. Вона миттєво увірвалася в тренди та заполонила увесь інстаграм-простір. Образів з жилеткою ви знайдете для себе безліч.

Модні радари цього сезону заполонила жилетка, пише 24 Канал. Ще на початку року вона почала з’являтися в образах модниць, які купували костюми-трійки та носили жилетку разом з жакетом і штанами палаццо.

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Влітку жилетки, особливо з лляної тканини, які чудово підходять для спекотної погоди, є неабияк популярними. Модниці носять їх з джинсами, шортами, спідницями різних довжин та штанами.

Якщо ви вже встигли придбати якісну жилетку, то знайте, що ви зробили вигідну інвестицію. Цю річ можна поєднувати з будь-яким низом, а ще всі образи з жилеткою є відсилкою до стилю Old Money, який цього року є доволі актуальним.

З жилеткою такі образи набувають елегантності та вишуканості, які так притамінні стилю "тиха розкіш".

Що відомо про стиль Old Money

Old money – це стриманий та дорогий стиль. Він зародився в колі багатих родин. Усі вони мали відомі прізвища, титул, владу та гроші, а їхнє вбрання було демонстрацією привілейованого життя.

Багаті люди не хотіли демонструвати свої величезні статки через одяг, тому обирали речі, які виглядали просто та водночас вишукано.