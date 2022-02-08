Жасмін Тукс одягнула шкіряний топ і штани від українського бренду CULTNAKED
Джерело:інстаграм Жасмін Тукс
Українське вбрання обирають топові модниці світу. Американська модель Жасмін Тукс обрала топ та штани від бренду CULTNAKED, який створила дизайнерка зі Львова Мері Фуртас.
Колишній "ангел" білизняного бренду Victoria`s Secret відвідала вечірку у Лос-Анджелесі. 31-річна знаменитість обрала для світського виходу фантастичний образ.
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Вечірній вихід Жасмін Тукс
Модель приміряла шкіряний топ та штани гірчичного відтінку від бренду CULTNAKED. Зверху красуня одягнула темно-фіолетову шубу, яку просто накинула на плечі. Доповнили ефектний look манекенниці стильні бежеві туфлі з гострим носком від Jimmy Choo.
В тон до штанів з топом Жасмін підібрала сумку. Вона обрала об’ємний плетений клатч від New Bottega Veneta. Модель зачесала волосся у хвіст, а на обличчі зробила ніжний макіяж в коричневих тонах. Її образ доповнювали золоті браслети, годинник та ланцюжок на шиї.
Ефектний образ Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
Ефектний образ Жасмін Тукс / Фото з інстаграму моделі
У схожому аутфіті, як у Жасмін Тукс раніше красувалася модель Кендалл Дженнер. Вона також вийшла у світ у гірчичному топі та штанах.
Кендалл Дженнер з хлопцем Девіном Букером / Фото з інстаграму
Дизайнерка Мері Фуртас також показала у своєму інстаграмі модний look. Засновниця бренду CULTNAKED позувала у дзеркалі в молочному топі та штанах. Таке розкішне поєднання шкіряного топу та штанів має всі шанси стати найпопулярнішим образом для літніх вечірок.
Розкішний аутфіт Мері Фуртаc / Фото з інстаграму дизайнерки