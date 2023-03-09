Костюм з шортами – тренд весни: на що треба звернути увагу

Жакет зі штанами – вічна класика серед костюмів, втім цього року особливу популярність здобуває костюм із шортами. Ця модна новинка вже просочується у гардероби модниць та зовсім скоро стане мастхевом весняно-літнього сезону.

Пам’ятаєте лендарну червону сукню з фільму "Красуня", яку одягала Джулія Робертс? Так от, у фільмі є ще один знаковий образ – яскравий короткий костюм, який головна героїня приміряла ближче до кінця стрічки.

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Той червоний костюм з плісированими широкими шортами є уособленням її стилю. На подіумах дизайнери представили шорти-бермуди, які поєднують з жакетом і туфлями на підборах.

Замість звичайних штанів, до яких ми звикли у костюмах, дизайнери вирішили представити шорти, для того, щоб ми себе почували у них більш невимушено. Блейзер і шорти – це не новинка, втім не певний період вони випали з поля зору, а тепер знову повертаються з новим розмахом.

Цей образ знову став свіжим та актуальним, і виглядає не так офіційно, як жакет зі штанами.

Модель Джіджі Хадід вже встигла приміряти на собі кремовий костюм із сорочкою і туфлями в тон. Дженніфер Лоуренс прогулялася у синьому костюмі, який доповнила бежевими балетками у стилі Мері Джейн.



Жакет з шортами – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Жакет з шортами – тренд весни 2023 / Фото з Vogue

Якщо захочете придбати такий костюм, то можете бути певні в тому, що складете з ним чималою кількістю сорочок, лонгслівів та блуз та поєднається з будь-яким взуттям – від чобіт та туфлів до лоферів, балеток чи кросівок.



Жакет з шортами – тренд весни 2023 / Фото з Vogue



Жакет з шортами – тренд весни 2023 / Фото з Vogue