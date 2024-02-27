Зендея одягнула незвичайну сукню: ефектний вихід з пікантними вирізами

Американська акторка Зендея разом з командою вже відвідали чимало країн під час рекламного престуру "Дюни 2". Знаменитість не перестає дивувати своїми образами, тож під час прем’єри фільму у Нью-Йорку одягнула сукню, яку приміряла без білизни.

Цього разу знаменитість вчергове вирішила показати всім нестандартний підхід до своїх виходів та здивувала новим вибором плаття.

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Образ Зендеї

Одна з головних героїнь у фільмі "Дюна 2" приїхала на прем’єру в сукні з кутюрної колекції Стефана Роллана весна-літо 2024. Вбрання створене у класичному стилі на довгий рукав з молочної тканини, втім з певними оригінальними деталями.

Сукня має специфічний тонкий виріз від зони декольте до живота, розгалужуючись на вирізи на ногах. Відкриті ділянки шкіри дають зрозуміти, що знаменитість не одягнула під низ білизну – ні бюстгальтер, ні труси.

Вбрання з нової колекції прикрашали золотисті скульптурні деталі на подолі. Модні видання пишуть, що це вбрання було натхненне пустелею. Витончений аутфіт Зендея доповнила туфлями Jimmy Choo і кількома блискучими каблучками Bulgari. Оскільки зірка є амбасадоркою цієї марки, тож кожен свій вихід вона одягає ювелірні прикраси від знаменитого італійського бренду.

Окрім того, до Лінкольн-центру 27-річна знаменитість вирішила приїхати в оновленому образі та сяяла перед камерами з новою зачіскою. Стилісти наростили акторці волосся, тож вона позувала з красивою зачіскою в кучерях.