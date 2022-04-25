Зеленський з дружиною та донькою: український дизайнер створив лонгслів з сім’єю президента

Український дизайнер Антон Белінський створив лонгслів зі світлиною сім’ї президента. На фото – молодий Володимир Зеленський з дружиною та маленькою донечкою Олександрою.

Президентом України Володимиром Зеленським пишається увесь світ, а українські бренди наносять його фото на одяг. Так, бренд Gepur вже створив футболку з обкладинкою президента з італійського Vanity Fair. Ще один виріб із Зеленським презентував знаменитий дизайнер Антон Белінський.

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На Великдень, 24 квітня, дизайнер разом з волонтерською організацією провів благодійну акцію.

У "Городській перукарні" Антон Белінський представив благодійний дроп. До нього увійшов знаковий лонгслів у фіолетові квіти з особливим принтом. На фотографії – молода сім’я президента України. Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою щасливі та усміхнені тримають на руках маленьку донечку Олександру.



Антон Белінський створив лонглів із сім'єю Зеленського / Фото з інстаграму



Антон Белінський створив лонглів із сім'єю Зеленського / Фото з інстаграму

Кошти від проданого вбрання підуть на потреби українців у гуманітарну організацію "Ангели Києва". Благодійна організація допоможе пенсіонерам, пораненим бійцям та всім українцям, які потребують їжу та ліки першої необхідності.