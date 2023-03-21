Замшеві куртки повертаються в моду: добірка стильних варіантів

У світі моди відбулося велике повернення замшевих курток. Вони були сильно популярними у 1970-х роках, а тепер знову мають всі шанси стати в один ряд з актуальним бомбером, вінтажною косухою чи шкіряним трендом.

Фахівці з fashion-індустрії кажуть, що замшева куртка повертається у списки головних трендів цієї весни. Про це свідчать не лише модні колекції брендів, але й виходи зірок стрітстайлу.

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Модель Белла Хадід вже вигулює свою замшеву куртку у вінтажному стилі з широкими джинсами, а Алекса Чанг одягнула замшеву куртку з великими накладними кишенями від Miu Miu.



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue

Тенденція на замшеві куртки тривалий час була відсутня у нашому гардеробі, втім вже тепер можна помітити чимало модниць в куртках із замші.

Дизайнери випускали на подіум моделей у коричневих замшевих куртках, які поєднували зі штанами, додаючи в колір бейсболку та сумку. Такі замшеві куртки також радять носити зі спідницями довжини міді та взуттям в тон до вбрання. Монохром із замшевими куртками набирає особливої популярності.



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue

Стрітстайл-зірки носять замшевий верхній одяг зі штанами палаццо, короткими спідницями, шкіряними штанами і соло разом з довгими чоботами, як це зробила Олівія Палермо.



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue



Замшеві куртки повертаються в моду / Фото з Vogue