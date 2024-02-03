У сріблястій сукні: Юлія Саніна показала зухвалий образ у фіналі Нацвідбору

Лідерка відомого гурту The HARDKISS Юлія Саніна стала ведучою Нацвідбору на Євробачення-2024. На сцені конкурсу вона зачарувала своїм стильним образом.

Зазначимо, що не менш красивим вийшов аутфіт в судді Національного відбору Джамали. Вагітна артистка підібрала багатошарову білосніжну сукню, яка підкреслювала її стан.

Важливо Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Трендовий образ Юлії Саніної на Нацвідборі-2024

На довгоочікуваний фінал Національного відбору співачка одягнула елегантну сріблясту максісукню, доповнену шикарним капюшоном. До свого ансамблю ведуча підібрала срібні прикраси.

Окрім приголомшливого вбрання, Юлія доповнила свій аутфіт бездоганним макіяжем, нафарбувавши губи яскравою червоною помадою та нанісши сріблясті тіні.

Що стосується зачіски, то виконавиця обрала вишуканий, але привабливий пучок, який ідеально доповнив її загальний образ.

Де дивитись Національний відбір на Євробачення-2024

Довгоочікуваний фінал Національного відбору на пісенний конкурс розпочався рівно о 18:00. Спостерігати за подією можна на телеканал "Суспільна культура" та ютуб-каналі "Євробачення Україна".

Крім того, трансляція доступна на фейсбук-сторінці "Суспільного Євробачення", на сайті eurovision.ua та у мобільному додатку suspilne.tv.