Їх допускають всі: Андре Тан назвав поширені помилки у носінні шарфів

Популярний дизайнер Андре Тан поділився з модницями в мережі цінними порадами. Модельєр детально розповів, яких найчастіше помилок ми допускаємося при носінні шарфів.

Андре Тан активно веде свою сторінку в інстаграмі. Він ділиться з підписниками цінними порадами, вдосконалюючи їхній стиль. У своєму нещодавньому дописі він звернув увагу на помилки, які допускають дівчата при носінні шарфа.

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Модельєр навів приклади у картинках, щоб його підписники на практиці побачили, як втілити його поради, а заодно побачили, як виглядає антитрендове поєднання шарфа.

Шарф-труба поверх обтислого верху

"Шарф-труба – великий в'язаний аксесуар. Ну хто його вигадав поєднувати з вузьким светром!? Це в 1,5 рази збільшує вашу шию, та й виглядає просто безглуздо! Якщо вам подобається ця модель – вибирайте шарф із тонкої пряжі, який можна легко сховати під верхній одяг", – зазначає дизайнер.



Андре Тан дав цінні поради щодо носіння шарфа / Фото з інстаграму дизайнера

Сильно затягнутий шарф

Андре Тан розповідає, що занадто сильно затягнутий шарф на шиї або зав'язаний в тугий вузол короткий шарф спотворює пропорції в образі. Дизайнер рекомендує обирати широкий шарф, накинувши його поверх пальта.



Андре Тан дав цінні поради щодо носіння шарфа / Фото з інстаграму дизайнера

Занадто великий шарф

"Бажаєте зменшити свій ріст удвічі? Тоді обов'язково обмотайте величезний шарф навколо шиї! Це в жодному разі не можна робити дівчатам невисокого зросту! Набагато витонченіший і актуальніший шарф виглядатиме під ремінцем, у стилі пончо або кейпа", – заявив модельєр.



Андре Тан дав цінні поради щодо носіння шарфа / Фото з інстаграму дизайнера

Неправильне поєднання шарфу та шапки

За словами Андре Тана, шарф та шапка в образі – нерозривні друзі, вони повинні доповнювати один одного. Втім фактурну в'язану шапку і тоненький шарфик поєднувати не варто, оскільки комплект шапка + шарф одного кольору та фактури вже не модні.



Андре Тан дав цінні поради щодо носіння шарфа / Фото з інстаграму дизайнера

Неправильний колір шарфа

"Тут є два правила: шарф повинен бути єдиним яскравим акцентом в образі, він має повторювати колір одного з елементів образу (крім шапки). Друге: колір шарфу впливає на сприйняття тону вашого обличчя! Якщо ви майже не фарбуєтеся, то яскраві шарфи вам протипоказані, особливо синій та червоний, вони лише підкреслять почервоніння та синці під очима. Зате натуральні пастельні відтінки додадуть свіжості", – заявив дизайнер.



Андре Тан дав цінні поради щодо носіння шарфа / Фото з інстаграму дизайнера