Снайперка Євгенія Емеральд знялася у розкішній фотосесії для глянцю Elle: чарівні кадри

Військова Євгенія Емеральд стала "Героїнею нашого часу" та знялася у різноманітних образах для українського видання Elle.

Молодша лейтенантка, снайперка полку спеціального призначення НПУ "Сафарі" Євгенія Емаральд, яка зараз вагітна другою дитиною, приміряла на собі розкішне вбрання та розповіла, як віднайти у собі бажання жити далі попри війну та майбутні плани.

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Євгенія Емеральд приміряла білосніжну сорочку-туніку з чорними штанами, яку довершила чоботами на підборах та сумкою. Вона також позувала у синьому штанному костюмі та ефектному светрі з оголеними плечима. Також Євгенія приміряла бездоганне кашемірове пальто коричневого кольору.



Розкішні образи Євгенії Емеральд / Фото з Elle

В інтерв’ю військова розповіла, що для неї найскладнішим на війні є розлука з рідними, за якими вона дуже сумує.

До повномасштабного вторгнення у Євгенії були стосунки, однак в час війни кохана людина виїхала за кордон, залишивши жінку саму. Жінка розповіла, що відчувала дуже велике розчарування та сильний біль, однак час все вилікував.

Сумувала і плакала я тільки ночами, я дозволяла собі проживати цю емоцію і вважаю, що це надзвичайно важливо. Це все для мене було дуже крутою наукою. Коли щось відбувається, я не питаю в Бога: "За що ти так зі мною?" — я кажу: "Боже, підкажи, для чого це мені". Коли щось іде в житті не за планом, я точно розумію, що насправді все згідно з планом, просто нас до чогось готують, і це підтверджується постійно в моєму житті. Тому просто час, час та аналіз — вони мені допомогли", – розповіла Євгенія.



Розкішні образи Євгенії Емеральд / Фото з Elle

За словами снайперки, щоб віднайти у собі бажання жити далі попри війну, ми маємо бути щасливими.

"Коли я думала, що вже пала духом, я зрозуміла, що треба щось робити, і почала собі нагадувати, що мене робило щасливою в цивільному житті, що змушувало посміхатися і радіти. І оці маленькі речі я стала робити крок за кроком, нагадуючи собі кожен день. Потім я почала зранку посміхатися, навіть коли це було тяжко, і казати "дякую". Дякую за те, що цей день настав. Дякую за те, що я перебуваю там, де я є, що я маю змогу захищати нашу державу. Дякую, що саме ці хлопці, мої побратими, оточують мене, навіть коли ми сперечаємося чи сваримося, бо це теж нормально. І в якийсь момент я зрозуміла, що я щаслива жінка на війні. Я знову згадала, що таке життя. Я захотіла знову жити, розвиватися, навчатися (вивчати англійську мову), захотіла займатися своїм особистісним розвитком, розвитком своєї спільноти, яку відкрила за місяць до війни, захотіла готувати. Тобто я захотіла нормального щасливого життя. І як тільки я це зрозуміла, моє життя на війні дуже змінилося і я зустріла свою кохану людину", – зазначила Євгенія.



Розкішні образи Євгенії Емеральд / Фото з Elle