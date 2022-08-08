Єва Лонгорія зачарувала образом у білій сукні: красиві фото

Американська акторка Єва Лонгорія продемонструвала новий аутфіт. Вона позувала на камеру в білій сукні з ефектними вирізами.

Єва Лонгорія часто показує шанувальницям варіанти ефектних аутфітів. Цього разу вона показала стильний літній образ.

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Літній look Єви Лонгорії

Акторка позувала на камеру в обтислій білій сукні, яка зав'язувалася на шиї, з лаконічним декольте та оголеною спиною. Це додало образові жіночності та спокусливості. Волосся голлівудська зірка вклала у локони та зібрала у хвіст, лише декілька пасм спадали на обличчя.

Як завжди, неперевершеним був макіяж Єви: коричневі тіні з чорними стрілками на повіках, нюдовий блиск на губах. Її вуха прикрашали великі сережки-кільця. Ефектності образу додала бездоганна золотиста засмага.

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