Єлизавета II на обкладинках журналу Time: фото королеви, які назавжди увійдуть в історію

9 вересня 2022 , 17:23
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8 вересня світ сколихнула новина про смерть королеви Єлизавети II. Велика Британія перебуває в жалобі. Усі згадують, якою Її Величність запам'ятається мільйонам людей у різних куточках світу.

У 1926 році народилася Лілібет. Тоді ніхто й подумати не міг, що вона стане королевою, яка правитиме Великою Британією 70 років. Її Величність зачарувала весь світ і змалку неодноразово з'являлася на обкладинках різноманітних журналів. 

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У фотосесія для авторитетного видання Time королева знімалася щонайменше 10 разів. Вперше, коли їй було лише 8 років, а останнє фото для цього журналу опублікували після смерті королеви. Далі пропонуємо переглянути всі ті історичні обкладинки видання, на яких Єлизавета II зображена у різні роки свого життя.

Королева Єлизавета II на обкладинках журналу Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time

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Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time


Єлизавета II на обкладинці Time / Фото Time

Автор: Христина Кобак