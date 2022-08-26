Капелюх Єлизаветі II від українця: дизайнер Багінський зробив подарунок королеві Британії

Відомий український дизайнер головних уборів Руслан Багінський створив капелюх для британської королеви. Жінка славиться своєю особливою любов'ю до капелюшків, тож тепер у неї буде ще один до її колекції.

Як розповів у мережі сам засновник бренду Ruslan Baginskiy, своїм подарунком він вирішив подякувати королеві та усій Великій Британії за постійну підтримку України. Ексклюзивний головний убір для Її Величності він передав у День Незалежності України.

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24 серпня колекція Єлизавети II поповнилася блакитним капелюхом Ruslan Baginskiy, прикрашеним шовковими квітами ручної роботи. Дякуємо Міністерству закордонних справ України, першій заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джапаровій та Послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс за підтримку. Слава Україні!

– йдеться у дописі.



Руслан Багінський подарував Єлизаветі II ексклюзивний капелюх / Фото з інстаграму бренду



Капелюх Єлизавети II від Багінського / Фото з інстаграму бренду

Також Багінський показав в інстаграмі ескіз головного убору, коли його створював. На приголомшливу новину під дописом емоційно відреагували Даша Кацуріна, Аліна Френдій, Мішель Андраде, Ірина Монатік, Олівія Калпо та багато інших.



Ескіз капелюха для британської королеви / Фото з інстаграму бренду

Наразі ще 96-річна Єлизавета II публічно не приміряла капелюх, проте сподіваємось, що скоро він побачить світ в одному із яскравих виходів королеви. Зазначимо, що Її Величність з молодих років любить насичені кольором капелюшки, сукні та пальта, адже сам так вона вирізняється на тлі її підданих та членів королівської сім'ї, а охороні таким чином її легше ідентифікувати серед натовпу.



Єлизавета II отримає капелюх від Багінського / Фото Getty Images