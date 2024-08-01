Тренд 90-х на піку популярності: велика гумка для волосся повертається в моду

Кожна дівчина може згадати такий ностальгічний аксесуар як велику гумку, якою ми зав’язували пучки на волоссі чи хвости. Цього року вінтажна гумка знову буде в моді та вже активно з’являється в образах відомих інфлюенсерок.

Еластична гумка масивного розміру була дуже популярною у 90-х роках. Традиційно вона обтягнута пухкою оксамитовою чи атласною тканиною. Провідні it-дівчата вже почали застосовувати цей аксесуар у своїх образах на Тижні моди.

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Манекенниця Белла Хадід обожнює моду 90-х, тож постійно створює образи, які складаються з речей чи аксесуарів тих часів. Цього року вона вже встигла продемонструвати кілька образів з такою гумкою.

Якщо ж ви слідкуєте за модою, застосовуєте у своїх аутфітах останні тенденції, то радимо доповнити пучок чи хвіст величезною гумкою, яка здійснила у 2024 році своє велике повернення. Носити її можна по-різному, тож розповідаємо про найкращі поєднання.

Зачесаний пучок

Класичний пучок зачесаний біля основи голови ми звикли зав’язувати ледь помітною гумкою, втім тепер зачіску можна робити доволі помітною завдяки цьому аксесуару. Стилісти кажуть, що така зачіска ідеально підійде для короткого волосся, оскільки буде відвертати увагу від пасм, які стирчать чи вириваються з пучка.



Гумка з 90-х повернулася в моду / Фото L'Officiel

Заплетений хвіст

Доповнюйте хвіст чи косу заплетену високо вгорі за допомогою об’ємної гумки. Вона додасть особливого шарму яскравим сукням та костюмам.



Яскраві гумки знову в моді / Фото з інстаграму @tied.up

Щоб гумка не вибивалася з вашого образу, спробуйте підбирати колір до вашого вбрання. До прикладу, білий лляний костюм доповнюйте білою гумкою, а блакитну сукню відповідно того ж відтінку. Експериментувати з кольорами можна у випадку яскравого вбрання в квітковий принт. Тоді можете обирати гумку відповідно до вподобань.