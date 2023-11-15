Принцеса у зимовій казці: тренди весільних суконь сезону, на які варто звернути увагу

Вибір весільної сукні у холодні й теплі пори року відрізняються. Розповідаємо, на які фасони варто звернути увагу цієї осені та зими.

Вбрання нареченої – одна з найважливіших деталей весілля. Кожній хочеться мати бездоганний вигляд на своєму святі. 24 Канал розповість, які весільні сукні у тренді цього сезону.

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Яку весільну сукню обрати взимку

Насправді зимові весілля не менш популярні, ніж літні, адже це можливість створити образ справжньої принцеси. Білий колір буде головним у цій зимовій казці, тому й сукні найкраще обирати у найсвітліших відтінках.

Довгий рукав дасть можливість підкреслити тендітні плечі та фігуру та створити елегантний образ нареченої. З тренду не виходять і довгі рукавички у стиль до сукні.



Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Перли, камінці, прикраси та паєтки виблискуватимуть на вашій сукні, немов ви снігова королева. Ці плаття довершені самі по собі.



Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму

Сукні-комбінації однозначно додають гламуру вашому весіллю. Це можливість поєднати елегантність і вишуканість, стриманість та комфорт.



Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму

Атласні й шовкові сукні залишаються у тренді цієї зими. Акценту можна додати з допомогою бантів або квітів, що підкреслюють певну частину тіла.



Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму

Поєднання й акцентних деталей, і довгого рукавчика також матиме бездоганний вигляд.



Зимові весільні сукні / Фото з інстаграму

Не забувайте про те, що в Україні завжди у тренді національний стрій. Традиційні весілля – спосіб зберегти та поширити нашу культуру.