Який колір одягу принесе в Новому році щастя та успіх: розкішні образи

Господарем 2024 року буде Зелений Дерев’яний Дракон. Якщо вірити східному гороскопу, то в новорічну ніч треба задобрювати тотемну тварину, яка сприятиме вашому щасливому та успішному року. А для цього треба одягнути вбрання відповідного кольору.

У китайській культурі Дракон – це символ імператорської влади, уособлення мудрості, удачі та багатства, пише 24 Канал. Ця міфічна тварина має величезну силу та могутість, тож асоціюється з оновленням, відродженням та майбутніми змінами.

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Найбільше Дракону подобаються золотий, червоний та зелений колір. Саме вони здатні привернути у ваше життя щастя та успіх. Головне – вірити в тебе, що все обов’язково здійсниться.

Червоний колір символізує зростання, розвиток, везіння та енергію життя. Золотий – це колір багатства, процвітання та успіху, а зелений – символ свіжості, чистоти, здоров’я та зростання.

За східним календарем кольори мають важливе значення, тому підберіть для себе сукню чи костюм, щоб зустріти Новий 2024 рік за всіма правилами.

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Дракон дуже любить ефектні прикраси, тому не забудьте довершити образ сережками, браслетами та перстнем в золотому чи срібному кольорі. Добре пасуватиме до святкового образу фурнітура, тож обирайте вбрання з паєтками, стразами та камінцями.

Окрім вбрання у кольорах, які любить Дракон, подбайте й про те, щоб декор у вашій оселі також відповідний. Це дозволить вам ще сильніше притягнути у ваше життя чудові події та можливості.