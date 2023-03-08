Скандинавська мода: який верхній одяг обирають інфлюенсери нордичних країн

Скандинавський стиль славиться ефектною мінімалістичною естетикою зі стриманою палітрою кольорів. Модні блогерки з нордичних країн у своїх образах демонструють не лише базові елементи гардероба, але й сучасні тенденції.

Мода в Скандинавії досягла певного тріумфу за останні кілька років. Модниці з нордичних країн конкурують в стрітстайлах з француженками, чий стиль вважається еталонним.

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Інфлюенсери з Фінляндії, Данії та Швеції люблять приміряти на собі прості та лаконічні силуети, які доповнюють вінтажними та маскулінними елементами гардероба. Окрім того, створюючи такі дещо чоловічі аутфіти, скандинавки люблять завершити образ жіночними речами, додавши до свого виходу красиву сумку чи елегантне взуття на підборах.

Раніше жительки Стокгольма чи Копенгагена обирали лише нейтральні кольори, зараз же вони більше додають яскравих кольорів та принтів, хоч їхній стиль все одно переважає з класичних кольорів.

Нордичні країни не сильно сонячні, тому дівчата звикли носити темне вбрання, створюючи монохромний look. Nordic style зараз є доволі впізнаваним, тож пропонуємо вам переглянути, який верхній одяг є улюбленим у скандинавок навесні.

Перніль Тейсбек

Данська модниця Перніль Тейсбек цієї весни обирає зелений дутий бомбер, який поєднує з широкими джинсами. Вона також приміряє шкіряний бомбер, який вдало міксує з шарфом та бейсболкою.

Емілі Сіндлев

Зірка стрітстайлу з Данії Емілі Сіндлев обожнює яскраві кольори. Білявка вже встигла приміряти на собі баклажановий бомбер, який поєднала з блакитним шарфом та світло-кавову жилетку, під яку одягнула кольоровий светр та доповнила фіолетовою сумкою.

У гардеробі Емілі знайшлося місце для чорного шкіряного тренча та шкіряного бомбера, який вона одягнула зі штанами карго.

Каролін Бломст

Модниця зі Швеції віддає перевагу стриманому, але трендовому вбранню. Цього сезону вона робить ставку на вінтажний бомбер з потертостями, шкіряний бомбер та класичне чорне пальто, яке носить з широкими штанами.

Жанетт Медсен

Стилістка, засновниця бренду Rotate і скандинавська модниця Жанетт Медсен віддає перевагу зручному гардеробу. Дівчина, яка звикла жити в умовах північного клімату, в якому треба добре утеплюватися, приміряла на собі бомбер оверсайз, шкіряну куртку ніби з чоловічого плеча та вінтажну потерту шкірянку з чорним худі, капюшон якого одягнула на голову.