Ніколи не вийде з моди: який верхній одяг на весну треба купити в березні

Весна вже в розпалі, тож час обрати верхній одяг, який завжди буде актуальним. З року в рік мода на нього не змінюється, тож для того, щоб виглядати стильно й модно, радимо придивитися до актуальних варіантів вбрання.

Попри сніг, який випав у багатьох областях, сонячна весняна погода не за горами, тому обов’язково обирайте для себе верхній одяг, без якого не обійтися цього сезону, пише Fashion 24.

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Тренч

Дизайнери кожного року презентують величезне різноманіття тренчів різних фасонів та кольорів. Мода на цей верхній одяг не втрачає актуальності вже кілька десятків років. Радимо обрати класичний бежевий тренч або ж обрати трендову модель зі шкіри в чорному чи карамельному відтінку.



Актуальний верхній одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Шкіряна куртка

Цього сезону в моді шкіряні куртки сірого кольору у вінтажному стилі. Та попри це, чорні базові куртки не втрачають популярності. Їх носять всі знаменитості та модниці. Косухи добре поєднуються з сукнями, штанними костюмами чи базовими джинсами.



Актуальний верхній одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Бомбер

Дизайнери повернули в моду бомбер минулого року і тепер цей верхній одяг входить в добірку актуального вбрання на весняний сезон. Бомбер можете обирати будь-який: стьобаний, з плащової тканини, шкіряний тощо. Носиться він однаково гарно з кросівками чи чоботами на підборах.



Актуальний верхній одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

Пальто

А от незамінною рекомендацією є пальто класичного крою в базовому кольорі. Це є база на весняний сезон, тому має бути в гардеробі у кожної дівчини. Пальто підійде для будь-якої події – від звичайної прогулянки до святкового виходу.

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Актуальний верхній одяг на весну 2024 / Фото Pinterest

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