Про них треба забути: від якого антитрендового одягу треба позбутися у вересні

Готуючись до нового сезону, постарайтеся позбутися від антитрендового вбрання, яке лише створить ваш образ старомодним. У магазинах ви знайдете чимало інших альтернатив, тому від застарілого вбрання треба позбуватися.

Мода змінюється кожного сезону, тому дуже важливо не додавати у свій гардероб речей, які зіпсують образ, пише Fashion 24. Деякий одяг вже давно має бідний та старомодний вигляд.

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Якщо хочете мати стильний та модний образ, то скористайтеся нашими порадами та позбудьтеся вбрання, яке вже багато років тому вийшло з моди. Краще вирушайте на шопінг за пошуком актуальних і трендових речей.

Штани в клітинку

Клітинка завжди є модною, втім гарно вона виглядає на пальтах, жакетах чи спідницях з твідового матеріалу. Від штанів у дрібну клітинку треба позбутися, бо вони є абсолютним антитрендом, тому краще оберіть штани палаццо одного тону, які точно не зіпсують вашого образу.



Антитрендові речі осені 2024 / Фото Pinterest

Оксамитовий спортивний костюм

Костюм з оксамиту виглядає дуже дешево. Їх зараз майже не носять, тому краще від них позбутися. Натомість оберіть трикотажний костюм нейтрального кольору, який складається з худі та джогерів чи світшота та вільних штанів.



Антитрендовий одяг на осінь 2024 / Фото Pinterest

Колготки в сіточку зі стразами

Цікавий фасон колготок в сіточку зі стразами були модні 5 років тому, згодом мода на них швидко минула, тож краще обирати на осінь базові однотонні колготи, які не будуть виглядати вульгарно.



Антитрендові речі осені 2024 / Фото Pinterest

До антитрендових речей також належить сукня з баскою, вузькі штани та лосини з мереживом. Краще позбудьтеся їх зі свого гардероба, щоб не виглядати смішно та старомодно.