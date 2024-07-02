3 речі, які Гвінет Пелтроу взяла з собою у відпустку: візьміть на озброєння

Літо в самому розпалі, а це означає, що чимало людей збираються у відпустку. Часто буває так, що ми довго стоїмо перед вибором вбрання та не знаємо, що поставити у валізу. В такому випадку радимо придивитися до аутфітів Гвінет Пелтроу, яка відпочиває в Італії.

Літній гардероб акторки складається з нейтральної колірної палітри та елегантних силуетів. Під час відпочинку в Італії вона передає своїми образами невимушений стиль. Знаменитість встигла продемонструвати 3 головні літні тренди, які також радимо вам взяти з собою на відпочинок.

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Лляні штани

У спекотні літні дні хочеться одягати лише сукні та спідниці, щоб тіло могло більше дихати. Гарною альтернативою є лляні штани, оскільки повітропроникна та зручна тканина ідеально підходить в літню пору. Гвінет Пелтроу обрала для себе білі штани, однак незалежно від того, який би колір ви вибрали – штани захистять від яскравого сонця, тож ви будете почувати себе комфортно в них цілий день.



Актуальні літні речі, які носить Гвінет Пелтроу / Фото з інстаграму акторки

Біла сукня

Сукня білого кольору – це класична річ в гардеробі на літо, яка легко впишеться у вашу колекцію та завжди буде доречною. Робіть ставку на невагому модель, яка підійде для будь-яких виходів.



Модні літні речі, які носить Гвінет Пелтроу / Фото з інстаграму акторки

Боксерські шорти

Шорти вільного крою вже давно не новинка у світі моди. Їх часто обирають для літнього відпочинку як альтернативу джинсовим шортам чи велосипедкам. Такі шорти підійдуть для прогулянки чи для проведення часу на басейні.



Стильні літні речі, які носить Гвінет Пелтроу / Фото з інстаграму акторки

Загалом підбір одягу для відпустки залежить від місця відпочинку та активності, яка вас чекатиме. Вбрання для пляжного відпочинку, для екскурсій, походів у гори чи міських прогулянок буде відрізнятися, тому звертайте увагу на те, що підійде для подорожі саме вам.