Антитрендові речі на літо 2024: від чого остаточно треба відмовитися

Одяг відіграє важливу роль у нашому гардеробі. Саме тому до нього треба відноситися особливо ретельно. Вбрання має бути не лише актуальним, але підходити вашому стилю та відповідати останнім тенденціям або ж належати до базової капсули, яка є популярною завжди.

Та часом зустрічаються образи, елементи гардероба якого вже давно вийшли з трендів та вжитку, пише Fashion 24. Щоб не сталося модного фіаско, варто звернути увагу на вбрання, яке вважається антитрендовим.

Зверніть увагу Про них треба забути: 3 елементи гардероба, які вже давно вийшли з моди

Антитренди 2024

Речі з нашої добірки вже є остаточно застарілими, тож їх краще замінити на інші стильні моделі, які ви залюбки проносите увесь сезон. Невдалий одяг зіпсує вам образ та доставить дискомфорт, тому краще розпрощайтеся з ним один раз і назавжди!

Пік популярності окремого вбрання та взуття вже минув, тож краще їх замінити на щось актуальніше. Дизайнери представили чимало стильних речей, тож вам точно буде з чого вибрати.

Штани в клітинку

Такі штани не модні вже дуже давно. Якщо минулого року популярними були картаті сорочки, то цей тренд стосувався виключно цього вбрання, а от штани в клітинку вважаються застарілими. На платформах онлайн-оголошень можна знайти багато варіантів штанів за дешевою ціною, але купувати їх ми однозначно не рекомендуємо.



Антитрендові речі 2024 року / Фото Pinterest

Болеро

Ця річ теж була популярною понад 10 років тому. Болеро одягали зверху під майки, однак у 2024 році таке вбрання є абсолютним антитрендом, тому навіть не думайте цією річчю доповнювати свої образи.



Антитрендове вбрання 2024 року / Фото Pinterest

Туфлі з відкритим носком

Взуття на підборах з відкритим носком колись були у моді, але тепер вони є зовсім не модними. Краще обирати базові туфлі-човники чи босоніжки з тонкими ремінцями.



Антитрендові речі 2024 року / Фото Pinterest

Здебільшого антитрендовий одяг сприймається, як недоречний в образі. Саме тому краще його уникати, аби не виглядати смішно та старомодно.