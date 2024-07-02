У якому одязі можна виглядати дорого: розкішна добірка вбрання, яку треба мати в гардеробі

Є певний тип речей, які дозволяють виділятися з натовпу та почувати себе по-особливому. Справа не в ціні цього вбрання, а в тому, що сам по собі деякий одяг має дорогий вигляд та завдяки ньому ви можете виглядати на мільйон.

Для розкішного вигляду, зовсім не обов’язково мати дорогі речі, пише Fashion 24. Варто лише додати у свій гардероб кілька речей чи аксесуарів, які вдосконалять образ та нададуть йому певного шику.

Читайте також Шукайте їх у гардеробі матусь: в моду повертаються сумки з 2000-х років

Наш стиль – це більше, ніж мода. Саме вміння стилізувати вбрання є унікальним та особливим. Та попри те, який би стиль одягу нам не був притаманним, варто додати певне вбрання, яке додає нам елегантності.

Штани палаццо

Навіть в літню пору штани є незамінною річчю в нашому гардеробі. Вони красиво та елегантно виглядають, тому їх можна носити з топами, футболками чи майками. Дорого виглядають штани в класичних кольорах.

Жилет

З появою естетики Old Money жилет увійшов у наш гардероб жилетки, які неймовірно гарно поєднуються з костюмними штанами, спідницями чи бермудами. Додавайте у свій гардероб річ сірого, чорного чи білого кольору.

Годинник

Обов’язково доповнюйте свої образи аксесуарами. Годинник вдало довершує образ та додає певної розкоші. Ви можете перевірити самостійно це перед дзеркалом та побачити, як виглядає look з годинником та без нього.

Жакет

Влітку жакети є менш популярними, бо через спеку ми одягаємо їх вкрай рідко, однак не відмовляйте собі у задоволенні додати у свій гардероб класичну річ, яка стане вигідною інвестицією на кілька років.

Класична сумка

Якісна сумка має дорогий вигляд, тому звертайте увагу на аксесуар, який підійде до вашого образу. Ставку бажано робити на класичний чорний чи коричневий колір.

Дорогий одяг повинен бути з якісних матеріалів, добре пошитим, мати простий та лаконічний дизайн. Вбрання має добре сидіти по фігурі, складатися з нейтральних кольорів та містити мінімум логотипів.