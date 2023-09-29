5 речей, які ви будете носити завжди: яке вбрання ніколи не вийде з моди

У нашому гардеробі є не лише місце для трендового вбрання, але й речей, які не мають терміну придатності. Цей одяг тривалий період залишається актуальним.

Базові елементи гардероба, якими ми користуємося завжди, – це не лише основа наших образів, але й гарантія того, що вони будуть затребуваними завжди, пише 24 Канал.

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До так званої капсули вічного гардероба належить кілька речей, які ми зможемо носити завжди та залишатися при цьому стильними.

Жакет

Блейзер вважається важливим елементом гардероба в осінню пору. Носіть його зі светрами, водолазками, джинсами, штанами палаццо та будь-яким взуттям.

Прямі джинси

Джинси – це база, без яких неможливо собі уявити наш гардероб. Ви можете мати безліч моделей, але нехай завжди головними залишатимуться прямі джинси на високій посадці.

Біла сорочка

Сорочка білого кольору – ідеальна річ для будь-яких подій. Одягайте її на день народження, в офіс чи на прогулянку. Вона ніколи не вийде з моди та завжди буде актуальною.

Водолазка

Саме восени водолазки є мастхевом в нашому гардеробі. Вони зігрівають в холодну пору, а ще є чудовим доповненням до джинсів, штанів чи шкіряних спідниць.

Чорна сумка

Модні інфлюенсери доповнюють свої образи різноманітними сумками, втім в гардеробі можна мати одну якісну сумку, яка стане доповненням до всіх ваших аутфітів з тренчем, пальтом чи шкіряною курткою.