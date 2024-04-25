Що не можна одягати на Великдень: запам'ятайте основні правила

Великдень – одне з найважливіших релігійніших свят українці відзначатимуть вже 5 травня. До Воскресіння Христового залишилося не зовсім багато часу, тож ми вирішили попередити та розповісти про вбрання, яке не варто одягати в це велике християнське свято.

Якщо ви плануєте прийти на святкове богослужіння, то вам потрібно розрізняти певну категорію вбрання, які зовсім не пасуватимуть на Пасху.

До теми Що одягнути до церкви на Великдень: добірка святкового вбрання

Яке вбрання не можна одягати на Великдень

Відверті образи

У таке велике християнське свято уникайте коротких спідниць, глибоких декольте, вирізів чи топів на бретельках. Ваш вибір має випадати на скромніший одяг.

Яскраві принти

На Великдень заведено одягати світлий та святковий одяг, тому від яскравого вбрання з різкими принтами краще відмовитися. Трендовий леопардовий візерунок точно буде недоречним.

Взуття на високих підборах

У такому взутті вам буде важко стояти на богослужінні, тому краще оберіть для себе щось комфортне. Звісно ж, якщо ви хочете мати гарний вигляд, то одягати підбори можна, але рекомендовано таки зробити ставку на лофери чи балетки.

Повсякденний одяг

Відмовтеся від вбрання, в якому ви ходите кожен день. Світшоти, гольфи чи светри виглядають занадто неофіційно для святкової служби.

Чорний колір

На Великдень одягають білі, світлі та пастельні тони, які символізують відродження та радість, тому радимо уникати чорних кольорів у одязі.

Великоднє вбрання спрямоване на повагу до традицій, тому ви повинні врахувати урочистість цього свята та вибрати вбрання відповідно до події.