10 незамінних речей, які треба мати всім у своєму гардеробі взимку

Капсульний гардероб – це найважливіше, що має бути у вашій шафі. Набір важливих речей не лише зменшить місце в ній, але й дозволить вам завжди мати базовий набір образів на будь-який випадок.

Якщо ви часто думаєте над тим, що вам нічого одягнути, то це лише означає, що у вас неправильно сформований базовий гардероб, пише 24 Канал. Кожній дівчині потрібно мати основну базу речей, яка подарує вам велику кількість поєднань кожного дня.

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Коли ви сформуєте гардероб з усіма важливими речима, тоді можете не хвилюватися про те, що вам немає чого одягнути. Базовий гардероб часто виглядає по-різному від сезонів, тому пропонуємо вам добірку незамінного вбрання на зиму.

Пуховик

Верхній одяг має бути теплим та функціональним. Обирайте на зиму пуховик, який буде вас зігрівати. Важливо робити ставку на річ, яку ви зможете носити кілька років.

Джинси

Прості джинси базового крою – мастхев на будь-який сезон. Обирайте моделі з високою посадкою.

Штани

Не забувайте про утеплені штани, які також знадобляться вам для формування різноманітних образів. Вони добре поєднуються зі светром, кардиганом та водолазкою.

Чоботи

Теплі чоботи взимку – незамінна річ. Вибирайте класичні черевики челсі чи чоботи до колін. Важливо лише, аби вони пасувала під ваше вбрання.

Водолазка

Гольф базового кольору також є важливою складовою капсульного гардероба. Цю річ можна поєднувати з джинсами, штанами чи спідницею.

Трикотажна сукня

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В’язана сукня прямого крою завжди знаходить своє місце в зимовому гардеробі. Вона гарно стилізується з різним взуттям та верхнім одягом – дублянками, шубами, утепленим пальтом.

Трикотажний костюм

Не забувайте також про трикотажний костюм. Задля того, щоб створити більше образів, ви можете його розпаровувати та утворювати аутфіти з в’язаним светром та в’язаними штанами.

Сумка

Будь-який образ повинна доповнювати сумка, тому оберіть для себе вмістку та функціональну сумку, в якій зможете помістити всі необхідні вам речі.

Шапка

Робіть ставку на шапку біні, яка завжди є актуальною та не виходить з моди. Можете підбирати базові кольори або ж обирати шапку в тон з верхнім одягом.

Рукавиці та шарф

Без цих аксесуарів важко собі уявити зимовий образ. Шарф обирайте одтонний та довгий, без бахроми та додаткових деталей. Рукавиці можуть бути не обов’язково в тон до шарфа й шапки. Базовий чорний колір може також цілком підійти.