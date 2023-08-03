Літня капсула на серпень у стилі Old Money: бездоганна добірка речей

Серпень – доволі мінливий місяць, тож часом він може видаватися як рання осінь. Для цієї пори важливо мати гардероб, який чудово перейде від літа до осені.

У добірці представлені речі, які допоможуть вам перейти з пізнього літа на ранню осінь, залишаючись при цьому стильною. Літня капсульна колекція складається з речей, які чудово підійдуть до стилю "тиха розкіш", який набув великої популярності цього сезону.

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Ці речі майже не потребують великих надзусиль, щоб правильно та грамотно їх застилізувати. Ці найпростіші речі дуже легко стилізувати між собою.

Білі штани

Німкеня Анув Ів поєднує палаццо з сірою базовою майкою, в’єтнамками та об’ємною сумкою.

Контрасна майка

Цього року в моді майка з контрасним оздобленням. Обирайте чорну майку з білою окантовкою і навпаки. Поєднуйте з улюбленими речами в чорному чи білому кольорі.

Чорний купальник

У серпні не варто ще прощатися з сонцем, тож у вашому гардеробі має знайтися місце для купальника.

Комплект кардиган або сорочка + шорти

Такий комплект чудово виглядає з будь-яким взуттям – в’єтнамками, шльопанцями, кросівками чи босоніжками.

Плетена сумка

Така сумка буде гарно доповнювати ваші літні та осінні аутфіти.

Шкіряні сандалі

Часом ми носимо сандалі не лише влітку, але й восени, позаяк під час бабиного літа буває ще доволі спекотно.

Біла сукня

Нехай у вашому гардеробі знайдеться місце для лляної білої сукні, яка гарно поєднається з кросівками для вересневої прогулянки.

Спідниця максі

Такі довгі спідниці здобули велику популярність цього року, тож без них неможливо обійтися.

Жилетка

Цей елемент гардероба входить до капсули вбрання естетики Old Money, яка точно буде актуальною ще восени.

Босоніжки на підборах

Щоб вам було зручно пересуватися містом увесь день, спробуйте додати до свого гардеробу босоніжки на невеличких підборах.