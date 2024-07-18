Вбрання, яке ніколи не вийде з моди: 5 речей, які ви будете носити завжди

Наш гардероб складається не лише з трендових речей, але й вбрання, яке ніколи не вийде з моди та завжди буде популярним.

Базові речі є не лише основою наших образів, але й гарантією того, що ці речі будуть актуальними завжди, пише Fashion 24. Окрім того, вони дуже прості в стилізації та поєднуються з будь-яким вбранням та взуттям.

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До капсули "вічного гардеробу" належить кілька речей, які можна носити в будь-яку пору та залишатися при цьому стильними та модними.

Блейзер

Навіть влітку нам не обійтися без блейзера. У вечірню пору одягайте його до штанів палаццо й топів чи до в’язаної сукні-кроше.

Прямі джинси

Класичні базові джинси блакитного кольору – безсмертна класика. У вашому гардеробі може бути чимало кольорів та фасонів, але нехай першість завжди очолюють прямі джинси на високій посадці.

Біла сорочка

Сорочка білого кольору підійде для будь-якої події. Носіть її поверх топу чи майки або одягайте зверху до сукні. Така сорочка не вийде з моди та завжди буде актуальною.

Чорна сумка

Жоден образ не обходиться без чорної класичної сумки. Вона стане доповненням до базових та трендових аутфітів.

Білизняна сукня

З року в рік з моди не виходить шовкова сукня на тонких бретельках. Обирайте для себе нюдові чи яскраві відтінки або ж обирайте гороховий або леопардовий принт, який відповідає останнім тенденціям.

Додавайте до цих речей взуття, яке також завжди залишається в моді – це сандалі, балетки, в'єтнамки, босоніжки та кросівки.