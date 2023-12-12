6 мікротрендових речей на 2024 рік, без яких вам не обійтися

Тенденція щодо певного вбрання викликає у нас інтерес тоді, коли ми розуміємо, що ця річ підвищить цінність нашого гардероба. Ви хочете придбати її, оскільки вона допоможе вам відточити свій стиль та дослідити нові грані.

Мікротренд – це відгалуження всеосяжних тенденцій сезону. Це вбрання може бути актуальним короткий період, але все частіше короткочасні тенденції стають справжніми хітами, якщо їх розпіарять зірки стрітстайлу.

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Якщо ви щиро відчуваєте, що ця річ позитивно впливає на ваш стиль, то ви залюбки можете носити її тривалий час. Британські fashion-експерти знайшли кілька мікротрендів, які полюбляться кожній модниці.

Червоне пальто

Червоний колір також буде актуальним у 2024 році. Якщо ви вже трохи до нього звикли, то носити вам його буде не складно. Ми вже запровадили у свої образи червоні светри, кардигани та лонгсліви, тож у новому році можна додати до свого гардероба ефектне пальто.

І хоча червоне пальто не таке універсальне, як чорне, з ним ви точно створите ефектні та красиві образи.

Сірі джинси

У 2024 році сірі джинси стануть номером 1 серед всіх інших кольорів. Їх на подіумі під час показу весняно-літньої колекції 2024 представили чимало брендів, тож нам без них не обійтися.

Пухнасті светри

Взимку в моді з’являються пухнасті светри, які зігрівають своїм теплом. Обирайте для себе светри з вовни альпаки чи мохера, які виглядають доволі мило та стильно.

Округлі прикраси

Прикраси – це один з найпростіших та найшвидших способів додати вбранню новий та цікавий вигляд. У 2024 році замість ланцюжків у моді будуть сферичні намиста та браслети у срібному та золотому кольорі.

Спідниця максі

Довжнина максі була трендом 2023 році, втім продовжить бути популярною в наступному році також. Fashion-експерти кажуть, що в тренді будуть дуже довгі джинсові спідниці, які буквально волочитимуться по підлозі. У дощові дні від таких образів краще відмовитися, а от у прохолодні та свіжі зимові дні з шубою чи дублянкою така спідниця виглядатиме досить цікаво.

Лонгслів у сіточку

Топи із сітки стануть трендовим верхом вже на початку 2024 року. Деякі з них можуть бути прикрашені кристалами чи лелітками.