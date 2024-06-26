5 трендів десятиліття, які підкорюють моду: як вони виглядають

Мода циклічна, тож кожного року бренди черпають натхнення з різних десятиліть. У трендах останнім часом були нульові (низька посадка джинсів, угги), а тепер знову повертаються в моду 90-ті.

Це вбрання вирізнятиметься мінімалізмом, невимушеним повсякденним одягом, зародженням гранджу та речима в стилі "ділової бізнесвумен".

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Модні експерти кажуть, що повернення цих трендів є органічним. Вбрання дев’яностих мають кілька переваг: вони практичні та легко переосмислюються на сучасний лад. Цього року модний Олімп підкорили кілька речей, на які треба звернути увагу.

Мінімалізм

Такий одяг виглядає невимушено, бо не треба обдумувати кожну деталь в образі. Достатньо скласти одяг з нейтральних кольорів – чорного чи білого, обрати чисті лінії та простий крій. Натхненням для створення образів може стати стиль Керолін Бассетт-Кеннеді.



Трендові речі з 90-х років / Фото L'officiel

Капрі

Приталені штани довжиною до гомілки повернулися в моду. Вони беруть початок з 90-х років. Цього сезону дизайнери запропонували кілька варіантів їхньої стилізації. Найкраще капрі пасують до жакетів, топів, блуз та базових футболок.



Стильні речі з 90-х років / Фото L'officiel

Леопард

Такий суперечливий тренд з 90-х років дуже полюбили модниці у 2024 році. Леопардове вбрання виглядає ефектно та спокусливо.



Трендові речі з 90-х років / Фото L'officiel

Сукня-сліп

Позачасовий елемент гардероб – сукня-сліп – набула популярності в 90-х роках. Стилісти радять інтегрувати її у свій гардероб. Можете приміряти червону мінісукню з мереживом чи довжину максі на тонких бретельках.



Модні речі з 90-х років / Фото L'officiel

Чокери

Такі витончені та красиві аксесуари, як чокери випромінюють витонченість та додають особливих акцентів в образи. Додавайте їх до суконь чи кежуальних аутфітів.



Трендові речі з 90-х років / Фото L'officiel

Модні експерти нещодавно розповіли про трендове взуття на 2025 рік. У тренді будуть балетки, чоботи на високих підборах, балетки Мері Джейн чи боксерські кросівки.