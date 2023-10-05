Тіна Кароль показує, який костюм варто придбати восени: стильні фото

Штанний костюм вже давно є частиною базового гардероба, який поєднується з будь-яким взуттям, тож з ним можна створити безліч цікавих образів. Стильний костюм показала на собі Тіна Кароль.

Кожного сезону дизайнери створюють нові фасони костюмів та роблять ставки на топові кольори, які будуть користуватися популярністю в той чи інший період.

Читайте також Тренч, пальто і жакет: що одягають восени французькі модниці

Цього сезону в моду повертається картатий принт, тож співачка Тіна Кароль приміряла на собі трендове вбрання. Клітинка завжди залишатиметься позачасовим трендом, втім інколи інші принти переважають, а картатий принт відходить на другий план.

Тіна Кароль любить влаштовувати фотосесії, тож нещодавно вона опублікувала свіжий допис з фотографіями, на яких позувала у студії в картатому штанному костюмі.

Знаменитість одягнула сірий оверсайз жакет на голе тіло та широкі штани на низькій посадці. Вона зробила природний макіяж та свою розпустила волосся.

Співачка обрала сірий колір костюма, який є доволі модним в осінню пору року. Цей колір входить до топових осінніх кольорів, серед яких ще переважає чорний, коричневий та бордовий.

До добірки фотографій Тіна Кароль прикріпила цитату щодо віри в себе, тож прихильники не лише коментують її стильну фотосесію, але й дякують за влучні слова.

"Незвичайність стає нормою. Норма стає старою догмою. Чи довіряти, чи ні, ти все одно опинишся перед вибором. Вибір завжди має бути. Скажи собі "хочу бути" і тоді ти забудеш страх та любі вагання. Завжди говори собі ці слова і ти опинишся у вірному місці і досягнеш своїх мрій", – написала Тіна Кароль.



Модний образ Тіни Кароль / Фото інстаграм @tina_karol



Модний образ Тіни Кароль / Фото інстаграм @tina_karol