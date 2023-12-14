У яких кольорах зустрічати Новий рік Козерогам: красиві образи

До Нового року з кожним днем залишається все менше часу, тому важливо добре подумати над тим, в чому ми будемо зустрічати головне свято року. Астрологи кажуть, що кожен знак Зодіаку має одягнутися в той колір, який залучить у їхнє життя щастя та успіх. Розбираємося на які саме кольори треба звернути увагу.

2024 рік пройде під егідою Зеленого Дерев’яного Дракона, пише 24 Канал. Кажуть, що ця тварина принесе в життя процвітання і достаток. Дракони люблять все блискуче й мерехтливе, тому варто звертати увагу на прикраси в золоті та сріблі.

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Астрологи кажуть, що Козерогам слід зустрічати Новий рік у вбранні спокійних кольорів. Спробуйте скласти для себе образ у білосніжних тона. Що це саме буде – обирати вам. Вмикайте фантазію на повну та експериментуйте. Це можуть бути корсети, шовкові блузи, костюми, сукні, жакети чи просто затишний лонсглів зі штанами, якщо ви будете святкувати Новий рік в родинному колі.

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Звертайте увагу на вбрання з пір’ями, яке завжди по-особливому виглядає у святковий час. Ви також можете довершувати своє вбрання білим взуттям, колір якого входить у список наймоднішого взуття 2024 року.



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest

Не забувайте про сукні з вирізами та камінцями. Вони також є актуальними в новорічну ніч.



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest

Якщо хочете нестандартного образу – робіть ставку на цікаву блузу з об’ємними рукавами та штани палаццо.



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest

Сукні обирайте ті, які вам найбільше пасують. Це можуть бути шовкові плаття-комбінації або ж трикотажні сукні на довгий рукав. Обов’язково доповнюйте свої образи прикрасами – золотими чи сріблястими сережками й ланцюжками.



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest



Красиві новорічні образи для Козерогів / Фото Pinterest