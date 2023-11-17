Не червоний: який колір найчастіше носять цієї осені

Вибір кольору в одязі залежить від особистих смаків кожної людини. Однак, у кожному сезоні є кольори, які вважаються найбільш актуальними, на думку фешн-експертів.

Восени 2023 року фахівці у сфері моди радять одягати речі жовтогарячого, смарагдового, лілового, оранжевого та малинового кольорів. Однак, найбільш поширеним вважається червоний. Добірку образів з таким відтінком – зібрав 24 Канал.

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Червоний колір восени він залишається найбільш актуальним. У моді зараз всі його відтінки. Він надихає модниць створювати сміливі та натхненні луки. Відтінків червоного є багато, тож не бійтеся експериментувати. Експерти кажуть, що його найкраще поєднувати з різними нейтральними кольорами.

Червоний светр

Річ яскравого кольору стане чудовим доповненням вашого гардеробу. Наприклад, світшот, водолазка чи звичайний класичний пуловер. Оптимально поєднувати його зі спідницями або джинсами спокійних відтінків. Тоді образ буде гармонійним. До того ж покращуватиме настрій у сірий сезон.



Червоний светр / Фото Jessie Chanes

Червоні аксесуари

Необовʼязково одразу купувати певні речі цього кольору. Якщо для вас це занадто сміливо, то додайте червоний у аксесуари. Це може бути шарф, сумочка, сережки чи шапка. Натомість лук стане цікавішим і актуальнішим.



Червона сумка / Фото Pinterest

Червоний костюм

Для тих, хто не боїться виділятися, можна придбати штанний костюм червоного кольору. Водночас інші речі мають бути стриманих тонів. Можете доповнити образ чоботами та пальто нейтральних відтінків.



Червоний костюм / Фото Pinterest

Червоне пальто

Червоне пальто – потужний акцент у гардеробі. Він точно для найсміливіших. Однак, будьте певні, вас точно помітять у натовпі. Одягайте його як з діловим костюмом, так і повсякденними речами.



Червоне пальто / Фото Pinterest

Червоний піджак

Якщо ви хочете придбати певну річ червоного відтінку, можете купити спочатку щось просте. Наприклад, піджак. Ви зможете поєднати його з джинсами, з діловими чорними штанами та навіть сукнями й спідницями. У такому випадку взуття має бути нейтральним.



Червоний піджак / Фото Pinterest